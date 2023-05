Servizio antidroga con unità cinofile alla Spezia con il cane Leone

Ieri, uomini della Questura della Spezia unitamente alle Unità Cinofile antidroga della Questura di Genova, hanno compiuto diversi controlli sul territorio.

Nell’ambito del servizio, che dal centro città è stato esteso al quartiere Umbertino e nella zona della stazione ferroviaria, sono state controllate oltre 40 persone e diversi avventori di esercizi pubblici, effettuando anche il rinvenimento di modiche quantità di sostanze stupefacenti in diverse zone della città grazie al fiuto del cane Leone dell’unità cinofila.

Verso le ore 8.15, in un’aiuola di via Bragarina, Leone fiutava la presenza di sostanze stupefacenti, un pezzetto di hashish di circa 4 grammi avvolto con del cellophane trasparente e 4 palline di hashish debitamente confezionate del peso di circa 4 grammi, che venivano recuperate e sequestrate a carico di ignoti dagli operatori di polizia.

Verso le 10.30, durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria, il cane dell’unità cinofila segnalava la presenza di sostanze stupefacenti sulla persona di un 22enne residente fuori provincia, il quale consegnava un pezzetto di hashish detenuto ad uso personale e pertanto veniva sottoposto alla sanzione amministrativa art. 75 Dpr 309/90 e conseguente segnalazione alla locale prefettura quale assuntore.

Alle 15.40, durante un controllo antidroga nel quartiere Umbertino, veniva individuato in via Milano angolo via Roma un uomo che, alla vista degli agenti, si allontanava frettolosamente, ma che veniva bloccato all’incrocio tra via Napoli e via Nino Bixio.

Durante il tentativo di fuga, l’uomo, lo straniero di 23 anni residente in altra provincia, lanciava per terra un pacchetto di cellophane che è stato recuperato dagli agenti.

All’atto del controllo lo stesso consegnava, su richiesta degli agenti, un altro pezzetto di hashish.

Condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, l’uomo veniva denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo stupefacente, circa 26 grammi, veniva debitamente sequestrato.