La SDA Bocconi torna a vincere la MBA’s Conference and Regatta

Si è conclusa con successo l’ultima edizione della regata che ha visto competere, a Santa Margherita Ligure, oltre 450 studenti provenienti da le 26 Business School più prestigiose al mondo (Canada, Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Singapore, Hong Kong, Italia, Russia), impegnati nella sfida organizzata da SDA Bocconi School of Management e dello Yacht Club Italiano.

L’evento sportivo si è concentrato nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 settembre: 52 le imbarcazioni che si sono affrontate in mare, suddivise in tre classi di gara: Open, Offshore e Cruising. Sul podio per la classe Open: SDA Bocconi, la statunitense MIT, la francese INSEAD. Per la classe off shore, prima Esade dalla Spagna, seconda MIP, e terza London Business School. Per la classe Cruise: da Hong Kong HKUST Business School, MIP e Moscow School of Management SKOLKOVO.

“Si è conclusa così la 15esima edizione di un evento unico nel suo genere – spiega Alessandra Maestroni parte del team organizzatore SDA Bocconi e responsabile coordinamento Business School -. Dal 2004 ad oggi hanno partecipato quasi 5mila studenti e alumni di Master of Business administration provenienti da oltre 60 nazioni e da tutti i continenti. Quest’anno abbiamo registrato la più ampia partecipazione di tutte le edizioni. E’ sempre bellissimo vedere come tutti, anno dopo anno, si innamorino di questo evento e di questa cornice così speciale. Soddisfazioni che danno l’energia necessaria a ripartire subito di slancio: entro 3 settimane si ricomincia a lavorare all’edizione 2019”.