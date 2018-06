Anche quest’anno torna l’appuntamento con la manifestazione più attesa della primavera Santolcesina: la Sagra della Ciliegia. A Sant’Olcese si svolge, infatti, dal 2 al 3 Giugno la sagra dove la ciliegia viene messa al primo posto.

Si tratatd i una sagra che non è solo per i bambini ma anche per tutte le famiglie. Il programma della manifestazione è decisamente ricco e prevede tantissimi eventi per tutte le età.

Per tutta la durata della manifestazione si possono trovare i cavalli e fare il battesimo della sella oltre, naturalmente, a bancarelle, giochi gonfiabili, giochi in legno, lotteria, 4×4: il brivido di girare in 4×4 con guidatori esperti ed, ancora, stand gastronomici, baby dance, tanta buona musica e divertimento.

Ecco il programma della manifestazione

Sabato 2 giugno giornata dedicata alle famiglie.

Ore 9:00 Marcia della ciliegia: Corsa podistica con percorsi differenziati per Adulti e Bambini, al termine della gara premiazione e consegna gadget a tutti i partecipanti

Ore 12.00: Pranzo a tema

Dalle 14.00 attività per bambini proposte da “ZUGHEMMU”

16.00: commedia musicale “Robin Hood” a cura della compagnia teatrale Gruppo San Quirico

17.30: Esibizione di Volteggio a Cavallo

18:00: Baby Dance con le mamme dell’Orsetto

19.00: Cena a Tema

21.00: Serata musicale con la band i “Cartabianca” con il loro tour Finalmente!

E per terminare i fuochi d’artificio.

La novità per questa giornata è il menù interamente senza glutine per i celiaci.

Domenica 3 giugno

Al mattino esposizione Storica Volkswagen e alle 11:30 sfilata per le vie del paese con il gruppo ‘Lenti e Contenti’

A seguire esibizione della palestra ‘La Serra del Fitness’

12.00: Pranzo a tema

Nel pomeriggio animazione a cura di ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici)

La manifestazione si concluderà alle ore 18:00

PRANZI E CENE A TEMA:

Ravioli alla ciliegia, Stufato d’Asino alla ciliegia, meravigliose crostate con marmellata alla ciliegia, naturalmente non mancheranno i salumi locali, salsiccia alla brace, formaggi, pizza e tante altre prelibatezze.

L’incasso sara devoluto al Centro Educativo L’Orsetto-Sant’Olcese

Per: informazioni o curiosità potete contattarci allo 010.7092387 – via mail orsettosantolcese@gmail.com oppure potete visitare le pagine Facebook:

Sagra della Ciliegia Sant’Olcese; Centro Educativo L’Orsetto.