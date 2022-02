La Romagna cerca il “pass” per l’Eurovision, tra i finalisti di “Una voce per San Marino” c’è il CollettivoFunk di Rimini

La Romagna cerca il “pass” per l’Eurovision, potrebbe esserci anche un po’ di Romagna sul palco della prossima edizione di Eurovision, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino.

Francesco Monte, infatti, sarà tra i big annunciati come finalisti di “Una voce per San Marino”, manifestazione canora che seleziona l’artista rappresentante dell’Antica Repubblica per l’Eurovision Song Contest.

Monte – che si esibirà il 19 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana – è stato selezionato con il nuovo singolo “Mi ricordo di te (Adrenalina)” uscito lo scorso 28 gennaio per Clockbeats che vanta già più di 100mila ascolti su Spotify.

Il progetto discografico è stato curato dal cervese Marcello Sutera che, oltre ad essere il bassista del brano, ne è anche l’editore attraverso il suo CollettivoFunk, la nuova piattaforma musicale nata nel 2007 a Rimini e che, oltre ad occuparsi di produzione di spot pubblicitari (tra i clienti Skoda ed Alfa Romeo), ha già prodotto artisti di fama internazionale.

Oltre a 5200 brani in catalogo, nel suo roster figurano, infatti, nomi di grande prestigio come Annalisa Minetti, Mario Biondi e tanti altri.

Ma è il ricco vivaio di talenti il vero “plus” di CollettivoFunk che, attraverso un’intensa attività di casting, ha selezionato in questi anni alcune tra le voci emergenti della musica italiana.

Tra questi, una menzione particolare la merita Greg Rega, artista napoletano vincitore due anni fa di “All togheter now” e trionfatore quest’anno, col brano “Ogni vota”, della finalissima di NyCanta andata in scena lo scorso mese di novembre al Blue Note di Milano.

Sotto l’egida di CollettivoFunk c’è anche Sabba (all’anagrafe Salvatore Lampitelli), anche lui artista partenopeo, vincitore dell’edizione 2017 di “The Winner is”, Walter Ricci (Premio “Lunezia” col brano “Del resto”) e i riminesi Filippo Tirincanti e Rossella Cappadone che, lo scorso dicembre, ha stupito il grande pubblico con il nuovo brano “Meraviglioso sei”.

Tutte grandi scommesse (già vinte) della musica d’autore che si affiancano invece ad autentici mostri sacri come il grande Frank McComb, ex pianista di Sting e Stevie Wonder, Nick the Nightfly il vocalist scozzese di Radio Monte Carlo, Kelly Joyce figlia d’arte con passaporto francese e Tanya Michelle (corista black di Stevie Wonder).

“Dopo quasi quindici anni di intensa attività musicale – spiega Marcello Sutera – malgrado le difficoltà legate alla pandemia, CollettivoFunk è pronto ad investire sui nuovi talenti. Con questo obiettivo, all’inizio del 2022, ho siglato un’importante partnership con la casa di produzione bresciana Clockbeats di Paolo Mantini, leader in Italia nella promozione musicale sui digital-store”.

Tra gli artisti con cui collabora Marcello Sutera c’è anche il ravennate Marco Rosetti, pluri-premiato per le migliori colonne sonore di tantissime pellicole cinematografiche di successo, tra cui “At your disposal”, “Heart Beats”, “The menacing proposal”, “Sacrifice”, “Identità”, “Gas Station el coyote” e “Repetita juvant”.