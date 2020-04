La polizia scopre in una casa a Staglieno pusher con l’hashish

Gli agenti della Questura, seguendo una segnalazione per un presunto spaccio di sostanze stupefacenti, sono andati in salita della Crosetta, nei pressi di via delle Ginestre, a Staglieno per vederci chiaro.

Una volta individuata la casa sospetta gli agenti sono entrati ed il proprietario, un genovese di 56 anni, alla vista delle divise ha fatto uno scatto fulmineo per andare a nascondere in camera da letto alcune dosi di droga.

In effetti gli agenti hanno rinvenuto circa 26 grammi di cannabis, un bilancino di precisione e la somma di 150 euro suddivisa in tre banconote da 50 euro.