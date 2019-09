La polizia locale scopre a Genova 67 furbetti del pass disabili

La polizia locale di Genova ha scoperto ben 67 furbetti del pass per disabili. Di questi 18 tagliandi sono stati ritirati.

L’attività, però, non si è fermata qui. Infatti, durante il Salone Nautico, sono stati controllati gli spazi riservati ai portatori di handicap.

Sono state trecento le auto controllate con il contrassegno disabili, una decina le violazioni di natura amministrativa contestate per utilizzo improprio del contrassegno in assenza del titolare. In alcuni casi il titolare del tagliando non era a Genova ed in altri casi era deceduto.

Gli agenti hanno accertato anche un caso di contrassegno completamente falso, con tanto di numero concessione e data di scadenza inventati.

Lo stesso contrassegno oltre che la foto del titolare riportava l’ologramma antifalsificazione del Comune di rilascio ed era stato plastificato su una precedente concessione ormai scaduta.

Il contrassegno è stato sottoposto a sequestro penale con il conducente denunciato per falsità materiale.