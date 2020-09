La nuova Stagione del Teatro Nazionale di Genova

Il Teatro Nazionale di Genova, Stagione 2020 / 21 composta da 15 spettacoli in scena nelle 4 sale, Teatro Ivo Chiesa, Teatro Modena, Teatro Duse, Sala Mercato

Si parte martedì 29 settembre con Elena di Euripide, lo spettacolo evento della stagione 2019 dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa. Diretto da Davide Livermore con Laura Marinoni protagonista, lo spettacolo è già acquistabile on line.

Fra il 29 settembre e la fine di dicembre porteremo in scena spettacoli che guardano con interesse alla drammaturgia contemporanea: da Grounded di George Brant, primo allestimento italiano di un testo che ha sconvolto il mondo, con Linda Gennari e la regia di Davide Livermore, a Tintarella di luna, un viaggio nel vasto e immaginifico mondo di Italo Calvino diretto da Giorgio Gallione. E ospiteremo artisti come Massimo Popolizio nella sua inedita versione di Furore di Steinbeck, Ugo Pagliai e Paola Gassman in un sorprendente Romeo e Giulietta di Babilonia Teatri, Rocco Papaleo e Fausto Paravidino con Peachum, riscrittura dell’Opera da tre soldi brechtiana, Jurij Ferrini con la versione de I due gemelli goldoniani immaginata da Natalino Balasso e tanti altri.

Per andare incontro al nostro pubblico abbiamo previsto nuove formule di abbonamento agili e nuovi biglietti agevolati per gli spettatori under 30 e over 65, che prevedono una spesa limitata.