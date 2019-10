La Musica di Pracina stomp parte da Genova

Sabato 12 Ottobre al Cine Teatro dei Cappucini Presentazione del nuovo album di Paolo Bonfanti & Martino Coppo

Paolo Bonfanti, straordinario chitarrista blues, e Martino Coppo, mandolin maestro, firmano il loro secondo scintillante album in duo nel solco del genere Americana, “Pracina Stomp” pubblicato dall’etichetta Felmay, e scelgono la “loro” Genova per la presentazione.

Pracina Stomp include eccellenti composizioni originali ed alcune covers, il tutto registrato alla Cascina Pracina, tra i boschi dell’Alto Monferrato: in questa magica atmosfera Paolo & Martino hanno compiuto un piccolo miracolo musicale costruito con indiscutibile virtuosismo, cuore e buone vibrazioni, aiutati da uno straordinario team di amici come Nicola Bruno (basso),Stefano Resca (batteria) e Roberto Bongianino (fisarmonica) che, insieme alla violinista Chiara Giacobbe, saranno sul palco con loro la sera del 12 ottobre al Teatro dei Cappuccini.

La firma della produzione è di Larry Campbell, una leggenda della musica americana, ex chitarrista di Bob Dylan e vincitore di tre Grammy Awards, che sull’album suona violino, chitarra e canta in diversi brani insieme alla moglie, Teresa Williams.

La “strana coppia”, dopo il successo di critica ottenuto con “Friend of a Friend”, a quattro anni di distanza torna con un album di grande spessore che rimarrà negli annali di questo genere musicale, imperdibile per tutti gli appassionati del genere ed affascinante per ogni amante della buona musica e che dal vivo il 12 ottobre, data non casuale, ripartirà come fece un loro illustre conterraneo più di 500 anni fa da Genova alla (ri)scoperta dell’America!

SABATO 12 OTTOBRE 2019 CINEMA TEATRO DEI CAPPUCCINI