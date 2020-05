La mia Foto, iniziativa che valorizza territorio e talenti

Il Centro Commerciale Le Terrazze promuove l’iniziativa “La mia Foto” insieme a National Geographic. Una selezione fotografica che valorizza il territorio e i suoi talenti.

Dal 25 maggio al 15 giugno 2020

Il Centro Commerciale Le Terrazze continua a rimanere connesso con i suoi visitatori coinvolgendoli sui social media con una nuova iniziativa per far conoscere e mostrare a tutti le bellezze del territorio spezzino.

Dopo il difficile periodo di isolamento vissuto per l’emergenza sanitaria, lo shopping center vuole celebrare i paesaggi che ci circondano con il progetto “La mia foto” ideato da National Geographic per consentire al grande pubblico di cimentarsi con l’eccellenza fotografica che la rivista rappresenta.

Sonae Sierra, società di gestione de Le Terrazze, ha aderito all’iniziativa per valorizzare i clienti appassionati di fotografia e le bellezze del territorio, offrendo ai partecipanti la possibilità di vedere la propria foto pubblicata sui prestigiosi canali di National Geographic.

Le Terrazze sarà il primo dei due centri commerciali di Sonae Sierra a partire con il progetto: dal 25 maggio al 15 giugno gli utenti potranno caricare su un apposito sito uno scatto che ritrae il Parco Nazionale delle 5 Terre, simbolo del territorio spezzino.

Gli utenti saranno invitati a caricare i propri scatti sul sito dell’iniziativa (www.nationalgeographic.it/la-mia-foto) per avere la possibilità di vedere la propria foto tra le 20 che verranno pubblicate sulla pagina Facebook di National Geographic e del centro commerciale. Tutti i follower potranno esprimere le loro preferenze e le quattro foto più votate saranno poi valutate dal celebre redattore Marco Pinna, che decreterà la vincitrice per ogni centro commerciale. Le due foto vincitrici, oltre ad avere visibilità sulla pagina Facebook di National Geographic e sulle pagine Facebook e Instagram dei centri commerciali, verranno pubblicate sul primo numero in uscita del magazine National Geographic.

Anna Renacco, Marketing Manager Italia di Sonae Sierra, afferma: “La ricerca della perfezione in ogni dettaglio e la capacità di immortalare il proprio soggetto esaltandone le sfaccettature, sono caratteristiche che il mondo della fotografia ha in comune con il DNA di Sonae Sierra, da sempre attenta a valorizzare i territori in cui opera e ad offrire ai suoi visitatori delle esperienze di valore. In questo delicato momento storico, abbiamo voluto sposare l’iniziativa di National Geographic per celebrare le piccole libertà che stiamo riconquistando, tornando ad apprezzare la natura e i bellissimi paesaggi che ci offre, immortalando gli scorci che ci emozionano maggiormente”.

Marco Pinna, nome noto ai lettori del magazine e del mondo della fotografia, è un redattore di National Geographic Italia dal 1998, che ha da sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti dei fotografi emergenti.

Per partecipare alla selezione fotografica e caricare la propria foto, accedere a questo link.

(disponibile da lunedì 25 maggio alle ore 10.00)