La Maratona di Portofino: un evento sportivo e turistico senza precedenti

La Maratona di Portofino fa il suo debutto il 2 febbraio 2025, conquistando già il titolo di “Maratona delle Tre Perle”. Questo evento attraverserà le affascinanti località di Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo, regalando ai partecipanti un percorso unico di 42,195 chilometri immerso nella bellezza del Tigullio, a pochi passi dal mare.

Un turismo sportivo per valorizzare il Tigullio in inverno

La maratona rappresenta un’opportunità unica per esaltare il territorio ligure anche nel periodo invernale, grazie alle sue favorevoli condizioni climatiche. Tra le tappe più suggestive del percorso, i partecipanti potranno ammirare luoghi iconici come San Michele di Pagana, Paraggi e il fiabesco Castello di Rapallo, immersi in un contesto paesaggistico senza pari.

Liguria: Regione Europea dello Sport 2025

L’evento si inserisce in un anno particolarmente significativo per la Liguria, che nel 2025 sarà ufficialmente Regione Europea dello Sport. L’Assessore allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro, ha sottolineato l’importanza della maratona: “La Maratona di Portofino è una manifestazione di alto livello che mette in risalto non solo i benefici dello sport, ma anche le meraviglie del nostro territorio. Questo evento favorirà il turismo sportivo e porterà importanti ricadute economiche per la nostra regione”.

Anche l’Assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha espresso entusiasmo per l’evento: “La prima Maratona di Portofino sarà un’occasione unica per il Tigullio, capace di attrarre atleti di fama internazionale e appassionati da tutto il mondo. Complimenti agli organizzatori e ai tre Comuni coinvolti per la capacità di collaborare e creare un evento di grande impatto”.

Unione e collaborazione tra i comuni del Tigullio

I tre Comuni protagonisti dell’evento – Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino – hanno unito le forze per garantire il successo della maratona.

Il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, ha dichiarato: “Questa maratona è un’occasione straordinaria per promuovere il nostro splendido Golfo del Tigullio. Un evento che unisce sport, cultura e turismo, contribuendo a consolidare l’attrattività del territorio.”

Il Vice Sindaco di Portofino, Giorgio D’Alia, ha aggiunto: “La Portofino Marathon celebra lo sport e la bellezza del nostro territorio. Siamo certi che diventerà un appuntamento fisso nel calendario sportivo, attirando atleti e appassionati da tutto il mondo.”

L’Assessore allo Sport di Santa Margherita Ligure, Sebastiano Teppati, ha concluso: “Questo evento sarà una festa che valorizzerà le bellezze del nostro territorio, lasciandoci una cartolina unica del Tigullio.”

Un evento da non perdere

La Maratona di Portofino si prepara a diventare uno degli eventi sportivi e turistici più importanti. Atleti, appassionati e curiosi avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, immersi nella natura e nella cultura di uno dei luoghi più affascinanti d’Italia.