La Locatelli Genova fa il bis: arriva il titolo regionale anche nell’under 20 femminile

Con un vero tour de force di tre partite in 4 giorni la Locatelli Genova, con la netta vittoria contro la Rari Nantes Imperia per 17-6 (che seguiva la importante affermazione in A2 con il Brescia ed una ininfluente sconfitta casalinga col Rapallo in under 20) si aggiudicano il titolo regionale nella maggiore delle categorie giovanili, la under 20, successo che va a bissare quello già ottenuto con larghissimo anticipo nella categoria under 16, nella quale le nostre giovani avranno il difficile compito di difendere il titolo di Campioni d’Italia ottenuto lo scorso agosto ad Avezzano.

La nostra società avrà ora l’onore e l’onere di organizzare la semifinale nazionale che si svolgerà a Genova i prossimi 30 e 31 maggio, con la partecipazione, oltre alla U.S. Luca Locatelli Genova di Como Nuoto, CSS Verona e Roma Vis Nova.

Ancora un grande applauso alle nostre ragazze che ci hanno regalato l’ennesima grande soddisfazione ed un in bocca al lupo per la prossima partita nella quale la nostra Serie A2 femminile sarà impegnata domenica prossima 22 giugno alle 14 in trasferta contro il Padova 2001

