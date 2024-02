La Liguria perde un grande intellettuale: Franco Gallea

SAVONA. 20 FEBBR. Nella mattinata di ieri la notizia della morte all’età di 90 anni del professor Franco Gallea ha suscitato grande impressione nel Ponente savonese. Il professore era una persona stimata e benvoluta molto attiva nel panorama culturale non solo a Ponente, ma in tutta la nostra regione. Gallea ha dedicato la sua vita all’insegnamento, docente dal 1956 ; all’Azione Cattolica di cui è stato presidente per 12 anni; all’Associazione Vecchia Alassio, alla Consulta Ligure per la Cultura, Arti e Tradizioni, all’Associazione Amici di Peagna- Ceriale,di cui è stato infaticabile animatore; al Distretto scolastico Ingauno e come consigliere della Fondazione Agostino De Mari. Premiato nel 2010 come personaggio dell’anno dall’ UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) con il prestigioso Premio dei Leoni, il professor Gallea è stato un punto di riferimento per svariate generazione di studenti che hanno frequentato il Liceo Classico ad Albenga. Oltre a insegnare con profonda dedizione e competenza a tanti giovani, li ha soprattutto educati alla vita, formandoli a essere cittadini esemplari, attenti ai molteplici cambiamenti della società e pronti a integrarsi alle novità culturali. Gallea si è anche impegnato con passione in molteplici iniziative volte a difesa e per lo sviluppo delle antiche tradizioni del territorio. Fondatore e sostenitore di tante iniziative culturali, con i suoi interventi è stato per mezzo secolo un instancabile divulgatore con prefazioni, incontri, dialoghi, scritti e interviste in centinaia di manifestazioni artistiche, storiche e letterarie. E’ stato anche molto apprezzato nei tanti anni nei quali ha guidato e servito con lungimiranza la Consulta delle associazioni liguri, dimostrando un autentico amore per la terra ligure, e in particolare per il territorio ingauno, da lui fatto conoscere e amare non solo in tutta la Liguria, ma anche fuori della nostra regione. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis lo ricorda con affetto: “Una grave perdita non solo per Albenga, ma per tutto il territorio. Oltre ad essere stato anche il mio Professore, Franco Gallea ha formato intere generazioni di liceali ed è stato un punto di riferimento per migliaia di giovani. Gallea è stato molto più di un professore è stato un modello e un ispiratore. Esprimo il mio cordoglio e faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. I funerali avranno luogo a Ceriale, giovedì alle ore 10, nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio; nella stessa chiesa il Santo Rosario verrà recitato mercoledì alle 17 e 30. La nostra redazione si unisce al dolore di Angelo con Raffaella, Stefano, Matteo, Marco ed Elvia, Roberto con Luca e Paolo, i nipoti, la cognata Mariella, i parenti e gli amici, per la perdita di una così grande persona

Claudio Almanzi