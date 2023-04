La Guardia Costiera soccorre diportisti alla Gallinara

Oggi la Guardia Costiera di Savona e di Loano sono state impegnate in una operazione di soccorso a favore di 5 diportisti che, partiti dal porto di Borghetto S.Spirito e diretti all’Isola di Gallinara, sono affondati con il proprio natante nelle acque prospicenti il predetto approdo turistico.

In particolare, intorno alle ore 12.00 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona – riceveva un “mayday”, tramite numero d’emergenza 1530, relativo ad natante da diporto a motore di una lunghezza di 5 metri che, in prossimità dell’Isola della Gallinara, stava affondando.

La Guardia Costiera di Savona, disponeva l’immediata uscita del mezzo nautico GC A09 “Hurricane” dal porto di Loano e l’invio della M/V CP S.A.R. 864.

Dopo pochi minuti, il personale militare giunto nei pressi della Gallinara provvedeva a recuperare i diportisti e trasportarli al vicino porto di Alassio per affidarli alle cure mediche del personale sanitario presente in banchina nonché, per uno di essi, veniva previsto il trasporto presso l’ospedale di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti.

Al fine di tutelare l’ambiente marino e prevenire il potenziale pericolo di inquinamento della zona di mare interessata dall’evento, il natante da diporto semi-affondato veniva, nel primo pomeriggio, rimorchiato in sicurezza nel porto di Alassio e messo in sicurezza da Ditta specializzata.

Sull’incidente descritto sono in corso indagini amministrative volte a ricostruire la dinamica del sinistro e appurarne cause e responsabilità.

Al riguardo, la Capitaneria di Porto di Savona richiama l’attenzione di tutti i diportisti sulle principali regole prudenziali da rispettare prima di intraprendere la navigazione, in particolare sulla necessità di verificare il corretto funzionamento di tutta la strumentazione di bordo unitamente al controllo delle scadenze e funzionalità delle dotazioni di soccorso imbarcate sul mezzo.

