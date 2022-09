La coppia Coronica P. e Testoni T. si è aggiudicata il nono “Memorial Renato Geronazzo” a Varazze

Domenica 11 settembre 2022 a Varazze si è svolta la sesta edizione della manifestazione ludico amatoriale di “Pesca alla Lampuga” e nono “Memorial Renato Geronazzo”, organizzato dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, in ricordo del dirigente della Lega, il quale ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali quello di Consigliere alla Sport e poi Presidente. Inoltre, è stato tra i primi soci fondatori della locale sezione negli anni 60 inizio 70, ai tempi del vecchio porto.

Giornata ideale dal punto di vista meteorologico, con un poco di onda lunga durante la prima ora della manifestazione, poi scesa ed il mare si è “abbonacciato”.

Sono state diciotto le imbarcazioni con equipaggio a coppie, quasi tutte appartenenti alla locale sezione della LNI, che alle ore 8:00 si sono radunate appena fuori l’imboccatura del Porto di Varazze, per partecipare a questa sempre attesa “sfida” tra amici con la stessa passione, nel ricordo di Renato, uno di loro che mai dimenticheranno.

La competizione amatoriale, svoltasi nel tratto di mare compreso tra i confini dei Comuni di Celle e Varazze, con un massimo di distanza dalla costa di 3 miglia, si è conclusa alle ore 11:15, ed entro le ore 12:00 il pescato è stato consegnato presso i locali dei pescatori professionisti, per le necessarie operazioni di controllo e pesatura.

Le “prede” considerate valide erano tutti i pelagici che di questo periodo di fine estate cominciano a frequentare le nostre coste, nello specifico lampughe, tonnetti alletterati, boniti, sgombri, cavalle (sgombro lanzardo), ricciole, aguglie e comunque tutti i pesci che si possono catturare a traina nel sottocosta, rispettando ovviamente le misure minime di legge, esclusi tonno rosso e pesce spada vietati per legge. Poiché la manifestazione era dedicata alla lampuga, a quest’ultima sono stati attribuiti 1000 punti ad ognuna più il peso di tutto il pescato.

Al contrario di quanto si pensava e con in tempi che corrono, visto il progressivo impoverimento del nostro mare, il pescato è stato soddisfacente, costituito per lo più da tonnetti alletterati, boniti di buona taglia, qualche cavalla e occhiata, mentre le uniche 2 lampughe, di taglia decisamente superiore alla misura minima, sono state catturate dalla coppia vincitrice del nono “Memorial Renato Geronazzo”.

Ed è proprio grazie a queste 2 lampughe, che i soci della LNI Coronica Pietro – Tonino Testoni, già vincitori dell’edizione 2021 del Trofeo “A Totanassa”, si è piazzata al primo posto, scavalcando chi aveva più peso. Sul podio insieme ai vincitori sono saliti: al secondo posto la coppia Olcese Nicola – Tropiano Diego e al terzo posto la coppia Varvassore Leo – Pastorino Simona, entrambi soci delle LNI di Varazze.

Ed ecco i primi dieci classificati: 1° Coronica Pietro – Tonino Testoni; 2° Olcese Nicola – Tropiano Diego; 3° Varvassore Leo – Pastorino Simona; 4° Tadini D. – Baglietto G.; 5° Viglione F.; 6° Gragnolati – Milani; 7° Stropiana D. – Gaito G.; 8° Spinelli A. – Bergesio L.; 9° Stella A. – Corrente A.; 10° Valle A. – Spotorno M.

Artistica composizione a tema e non solo, per i primi tre classificati, e premi di valore a scalare per tutti i 18 equipaggi partecipanti, compreso chi non ha pescato niente, come si conviene ad un raduno tra amici animati dalla stessa passione.

La premiazione si è svolta nel pomeriggio sulla spiaggia, presso la base nautica del circolo velico, a levante del molo di sottoflutto (Barilon) della Marina di Varazze, dopo il saluto del Presidente della locale sezione della LNI Elio Spallarossa e di Luca Geronazzo della sezione Pesca dalla Barca, seguita dal sempre apprezzato rinfresco per tutti i presenti, compreso amici e parenti dei pescatori partecipanti alla manifestazione ludico amatoriale, diventato ormai un appuntamento fisso di dell’estate varazzina.

Il Presidente Luca Geronazzo, nel salutare i presenti ha dato a tutti appuntamento al prossimo anno, e avvisato che nel mese di novembre ci sarà la tradizionale manifestazione di pesca al calamaro, il classico raduno autunnale.

Fonte: LNI Varazze Gruppo Pesca dalla Barca

www.ponentevarazzino.com