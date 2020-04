La comica Usa Chelsea Handler: come fare una mascherina col reggiseno | Video

Negli Stati Uniti dove il contagio da Covid si sta sviluppando velocemente, il governo ha invitato i cittadini che escono in strada a proteggersi il volto con le mascherine. Ma in assenza di mascherine di utilizzare altre protezioni.

Così la comica statunitense Chelsea Handler ha pubblicato sui social un tutorial per realizzare una mascherina con un reggiseno.

Nel video mentre mostra come sistemare intorno al volto la mascherina dice: “Per tutti coloro che hanno bisogno di una mascherina e non l’avete, potete farne una con il reggiseno”.

Una trovata anche simpatica che è davvero utile in quanto corrisponde a tutte le indicazioni date dai centri per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Le mascherine, se non si trovano in giro, possono essere fabbricate con materiali reperibili anche in casa e devono essere aderenti al volto e possibilmente lavabili in lavatrice.

Oltre a quello della Handler, in rete sono presenti diversi tutorial, non ultimo per le mascherine ‘usa e getta’ quelle ricavate dai tappetini usati nelle case e reperibili in tutti i negozi di animali, per la pipì dei cani.