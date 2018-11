La Brigata Taurinense mobilitata per Portofino | Video

In seguito dello stato di allertamento disposto dall’Esercito per l’impiego degli assetti specialistici per fronteggiare l’emergenza maltempo che sta colpendo tutta la Penisola, anche il 32° reggimento Genio Guastatori della Brigata Taurinense è stato chiamato ad intervenire.

Alle ore 9.30 di oggi infatti, dalla Caserma “Dalla Chiesa” di Fossano è partita un’autocolonna di mezzi e di macchine movimento terra, destinati ad operare per il consolidamento della strada forestale Portofino Vetta – Portofino Mare, ripristinandone la viabilità e consentendo il passaggio via terra di mezzi di soccorso e dei rifornimenti. Sarà quindi il genio dell’Esercito a realizzare i quasi 5 km necessari per togliere dall’isolamento i residenti della località ligure.

La richiesta dell’intervento dell’Esercito è scaturita a seguito della riunione presso il Centro Operativo Misto che si è svolta ieri a Rapallo e che ha visto interessati la Prefettura di Genova, i sindaci delle località maggiormente colpite dal maltempo e i rappresentanti delle organizzazioni di soccorso. Sentite le diverse esigenze, la Prefettura di Genova ha richiesto formalmente al Comando delle Forze Operative Nord di Padova ed al Comando delle Forze Operative Terrestri – Comando Operativo Esercito, il supporto della Forza Armata alle Istituzioni locali, in stretto coordinamento con la Protezione Civile, per il sollecito ripristino della viabilità.

Le squadre del 32° Guastatori già nei giorni precedenti avevano effettuato alcune ricognizioni di pre-allertamento nelle aree litorali colpite dal forte vento e mareggiate, preparando piani di intervento specifici in attesa delle eventuali attivazioni, potendo mettere in campo mezzi speciali quali escavatori cingolati, terne ruotate, autogru, motopompe, torri di illuminazione, gruppi elettrogeni, veicoli tattici utilissimi nel ripristino della viabilità e negli interventi post alluvionali.

I mezzi e le professionalità dell’Esercito sono una capacità duale in grado d’intervenire, in ogni momento, in tutto il territorio italiano a supporto della comunità nazionale come dimostrato durante le emergenze e le calamità naturali che hanno colpito il Paese nel corso degli ultimi anni. In particolare, i reparti genio, grazie alle esperienze maturate nelle missioni estere ed all’elevata connotazione “dual-use” sono in grado di intervenire prontamente ed efficacemente a favore della comunità nazionale in casi di maltempo, come già avvenuto in passato.

La Brigata Taurinense non è infatti nuova ad impieghi a favore della popolazione colpita da eventi meteorologici avversi, intervenendo tempestivamente ed efficacemente con i suoi assetti specialistici in occasione di eventi critici, quali ad esempio le alluvioni in Liguria nel 2011 e nel 2014, nel basso Piemonte a fine 2016, e gli eventi tellurici e le eccezionali nevicate in Abruzzo di fine 2016 e inizio 2017, e nella tragedia di Rigopiano in Abruzzo.