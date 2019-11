La biblioteca comunale di Arenzano aderisce a Nati per leggere

La biblioteca comunale di Arenzano dal 2003 aderisce una serie di iniziative specifiche per la realtà locale

Partecipa alla redazione di Stuzzicalibro dei piccoli, un’iniziativa del Sistema Bibliotecario della Provincia di Genova per la promozione della lettura fin dalla più tenera età, costituita da un opuscoletto con pagine di cartoncino, distribuito direttamente alle famiglie, nelle biblioteche e negli studi pediatrici, con consigli sulle modalità di lettura e indicazioni bibliografiche per i piccolissimi (6-24 mesi), fiabe e filastrocche per la fascia 12-24 mesi, libri per chi già comincia a esplorare il mondo. Annualmente la distribuzione del nuovo Stuzzicalibro dei piccoli sul territorio viene fatta direttamente in biblioteca, presso il Consultorio pediatrico dell’ASL 3, gli studi pediatrici presenti nel Comune di Arenzano, gli asili nido e le scuole dell’infanzia.

Primo contatto con le famiglie arenzanesi è il dono di un libro a tutti i bambini nati (circa 90 bambini all’anno), accompagnato da un opuscolo contenente i servizi offerti dalla nostra biblioteca.

Palazzo S. Antonio – P.zza Simon Bolivar, 1

Tel. 010 – 9138278