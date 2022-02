La Belli Colori Band al Teatro La Claque di Genova con “C’era una volta”. Appuntamento per il 25 febbraio alle 21:30.

La Belli Colori Band al Teatro La Claque, venerdì.

Un viaggio alla ricerca delle emozioni in grado di restituire tutto il pathos del sound più intenso e raffinato della storia della musica.

Dopo lo straordinario successo della data estiva in occasione della 26ma edizione di Palco sul Mare Festival alla Radura della Memoria torna in scena la magia, il sound e la raffinatezza della Belli Colori Band in C’era una volta.

Memoria e ricordo, emozione e speranza sono il fil rouge che caratterizza il nuovo progetto della band che mira a restituire al pubblico tutto il pathos, l’energia in ogni testo, parola o sonorità dei brani più celebri della musica italiana.

Il teatro La Claque farà così da cornice a uno spettacolo che con eleganza e raffinatezza ripercorrerà le tappe di un viaggio nelle emozioni.

Un concerto sulle note dei più grandi successi del cantautorato italiano da Battisti a Celentano passando per Bruno Lauzi, un viaggio nella storia musicale e culturale di quei capolavori senza tempo impreziositi dalla voce calda ed emotiva del crooner Giorgio Primicerio.

Non mancheranno brani del repertorio internazionale arrangiati in chiave intima, intensa e carismatica.

Un autentico viaggio non solo nella storia della musica, ma anche nel tempo grazie alle immagini e ai video a supporto.

Sul palco insieme al cantante una super band che coniuga esperienza e grande cultura musicale.

Luca Borriello alle chitarre, Antonio Esposito al basso, Giovanni Oneto alla batteria, Alessandro Larosa alle tastiere e voce.

La band proporrà un live dal sound coinvolgente in cui parole e note si fondono per dar voce ai classici intramontabili rivisitati in modo originale grazie alla versatilità e la fantasia dei musicisti in un’unione evocativa e ricca di contenuti culturali che farà da cornice ad uno “spettacolo” di emozioni.

Ulteriori informazioni

Spettacolo a pagamento

Ingresso 15€ posto unico

Info e Biglietti: teatrodellatosse.it/eventi/belli-colori-band