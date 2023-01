La Befana di San Bartolomeo al Mare. Un esercito di befane a bordo di coloratissimi kayak, al ritmo della Banda Musicale di Alassio.

La Befana di San Bartolomeo al Mare

Urso: “Come ogni anno proposte che comprendono tradizione e innovazione”

Tutto pronto a San Bartolomeo per le iniziative legate all’Epifania con la sfilata in costume della Banda Musica di Alassio e “La Befana vien dal mare”, occasione di grande curiosità e divertimento per turisti e residenti, a cura di Top Kayak.

Giovedì 5 gennaio alle ore 11.30 un esercito di befane si muoverà a bordo di coloratissimi kayak sullo specchio d’acqua antistante il Lungomare delle Nazioni, affiancando i movimenti della Banda Musicale di Alassio in una festa di colori, musica e costumi a tema.

Anche la banda sarà infatti mascherata, accompagnando le famiglie lungo tutto il Lungomare per poi congiungersi con la moltitudine di befane del Top Kayak, per il lancio finale delle caramelle.

Lungomare in festa anche venerdì 6 gennaio, quando le coloratissime auto del 500 Club Golfo Dianese si posizioneranno esponendo i loro originali presepi realizzati all’interno dei veicoli.

Una giuria valuterà i presepi e stabilirà primo, secondo e terzo premio in virtù di originalità, difficoltà di realizzazione e messaggio trasmesso. Lo showman Paolo Bianco animerà il pomeriggio, a partire dalle ore 14.00.

A conclusione del calendario delle festività natalizie di San Bartolomeo al Mare il 5 e il 6 gennaio (Palestra comunale) si terrà il 30° Trofeo dell’Epifania, gara di tiro con l’arco, valida per la qualificazione ai Campionati italiani indoor mentre sabato 7 gennaio il Centro Sociale Incontro ospiterà il concerto di Diego Genta e Kloi Malaj.

Il concerto è a ingresso libero, aperto a tutti e inizierà alle ore 15.30.

I protagonisti saranno il Maestro Diego Genta, diplomato in pianoforte principale al Conservatorio G. Verdi di Torino, con alle spalle una serie di pubblicazioni di piano solo & orchestra e numerosi concerti come pianista accompagnatore e pianista solista in Liguria, Piemonte e Francia e Kloi Malaj.

Dianese classe 2006, Kloi ha iniziato a studiare musica nell’ottobre 2013 collezionando premi nazionali e internazionali.

Premiata cinque volte al Concorso Internazionale Rovere d’Oro di San Bartolomeo al Mare, nell’edizione di quest’anno ha ricevuto anche un attestato per meriti artistici e una borsa di studio.

“Dopo il Mercatino di Natale e gli eventi dei primi giorni dell’anno – dichiara il Sindaco, Valerio Urso – San Bartolomeo al Mare torna protagonista nel periodo dell’Epifania, come ogni anno con proposte che comprendono tradizione e innovazione. Ringrazio sin d’ora tutte le Associazioni e i volontari che collaborano alla migliore riuscita dei nostri eventi”.