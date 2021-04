Juventus-Genoa 3-1, Scamacca non basta allo Stadium

Sconfitta dopo un’ottima prova per il Grifone che reagisce al doppio svantaggio ma paga caro gli errori difensivi.

Bianconeri avanti dopo appena 5′ con la rete di Kulusevski servito da Cuadrado, poi raddoppia Morata. Occasioni anche per Chiesa e Rabiot, in un primo tempo dominato dalla squadra di Pirlo. Scamacca accorcia all’inizio della ripresa, poco dopo Pjaca si divora il gol del pareggio. Al 70′ McKennie entra (con Dybala) e segna subito. Infortunio per Zappacosta: Genoa in 10 nel quarto d’ora finale perché ha finito i cambi

JUVENTUS-GENOA 3-1

5′ Kulusevski (J), 22′ Morata (J), 49′ Scamacca (G), 70′ McKennie (J)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46′ Alex Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski (68′ McKennie), Bentancur, Rabiot (84′ Ramsey), Chiesa (74′ Arthur); Morata (68′ Dybala), Ronaldo. All. Pirlo

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (46′ Ghiglione), Behrami (46′ Pjaca), Badelj, Rovella (63′ Zajc), Zappacosta; Scamacca (70′ Melegoni), Pandev (63′ Shomurodov). All. Ballardini

Ammoniti: Cuadrado (J), Kulusevski (J), Behrami (G), Rovella (G), Criscito (G), Alex Sandro (J)

