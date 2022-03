Juve-Spezia, Motta rinuncia ad Amian, Kiwior e Nzola

Oggi alle 18:00 le Aquile di mister Thiago Motta affronteranno la Juventus nella 28a giornata della Serie A 2021/2022.

Per l’occasione il tecnico aquilotto dovrà rinunciare agli squalificati Amian e Kiwior oltre agli infortunati Sala e Colley. Out anche Nzola, non al meglio dopo il match con la Roma. Di nuovo in gruppo Manaj, Sher e Podgoreanu.

Ecco la lista dei convocati:

1.Zoet

6.Bourabia

8.Kovalenko

9.Manaj

10.Verde

11.Gyasi

13.Reca

15.Hristov

17.Podgoreanu

20.Bastoni

21.Ferrer

22.Antiste

25.Maggiore

28.Erlic

31.Sher

33.Agudelo

39.Nguiamba

40.Zovko

43.Nikolaou

44.Strelec

77.Bertola

94.Provedel