Jason Derulo torna il 4 Dicembre con Love not war

Dopo l’incredibile successo della superhit mondiale da più di 1 MILIARDO di stream Savage Love torna Jason Derulo

Una nuova versione della hit social che vanta già 23 MILIONI di video e 200 MILIARDI di riproduzioni su TikTok

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 4 dicembre “LOVE NOT WAR (THE TAMPA BEAT)” (Robots + Humans/Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo della superstar multi-platino JASON DERULO insieme al giovane produttore NUKA.

Il brano è già una hit social con più di 23 MILIONI di video e 200 MILIARDI di riproduzioni su TikTok.

Con 40 MILIONI di follower su TikTok e ben 113 MILIONI in totale, Jason Derulo è l’artista con il maggior seguito sulle piattaforme social. L’immediato e coinvolgente beat di NUKA ha catturato subito la sua attenzione, così, nonostante le miglia che li separavano, i due artisti sono riusciti a collaborare per la pubblicazione di “Love Not War (The Tampa Beat)”

È online anche il video ufficiale del brano, che vede Jason Derulo corteggiare la sua dolce metà e ballare la famosa coreografia virale nata per il beat originale di NUKA: https://youtu.be/fZMRc-UyPm0

“Love Not War (The Tampa Beat)” segue la pubblicazione della hit globale da PIÚ DI MEZZO MILIARDO di stream “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”, certificata DOPPIO PLATINO (FIMI/Gfk), e che ha raggiunto la Top 5 dell’airplay radiofonico in Italia, la #1 dell’airplay radiofonico in Europa, la #1 della classifica globale di Spotify e di quella di Shazam, e la Top 10 della classifica di vendita FIMI/GFK.