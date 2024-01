È in gravi condizioni un uomo sui cinquant’anni investito da un’auto in via Linneo, a Rivarolo.

L’uomo stava attraversando la strada all’altezza delle strisce pedonali quando l’auto lo ha travolto.

La scarsa visibilità per il buio e la pioggia potrebbero essere state concause dell’incidente.

Sul posto l’infortunistica per i rilievi del caso.

Il 50enne è stato soccorso in codice rosso, intubato. Avrebbe riportato un grave trauma cranico ed è stato ricoverato all’ospedale San Martino.