Intervento dei VVF in via Cecchi per sospetto incendio appartamento

Erano da poco passate le 14 di questo pomeriggio quando la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto una chiamata per una fuoriuscita fumo da un appartamento in via Cecchi. Sul posto è stata inviata la squadra di Genova Est, e dalla sede centrale un’altra squadra, il carro autoprotettori e l’autoscala visto che si trattava di un piano alto.

Giunti sul posto, grazie all’uso di questo ultimo mezzo, i vigili hanno raggiunto il balcone ed hanno appurato che, fortunatamente, il fumo non fuoriusciva dalla casa ma da del materiale sul poggiolo stesso.

Le cause sono in via di accertamento. Limitati i danni.