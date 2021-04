Interventi di manutenzione sul sistema elettrico a Sori

E-Distribuzione: programmati lavori di potenziamento e manutenzione della rete elettrica a Genova Sori.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che eseguirà alcuni interventi di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico in provincia di Genova, con particolare riferimento al comune di Sori.

I tecnici dell’azienda elettrica hanno, infatti, programmato un restyling degli impianti, necessario per prevenire eventuali guasti e per garantire qualità e continuità del servizio. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica.

I lavori, che devono essere effettuati in orario giornaliero per questione di sicurezza, si svolgeranno giovedì 8 aprile e richiederanno un’interruzione dell’erogazione della corrente dalle 07:00 alle 12:00. Le zone interessate saranno: frazione Teriasca da 26 a 30, 34, da 38 a 44, da 48 a 54, da 58 a 72a, da 76 a 82, da 88 a 94, da 98 a 100, 104, da 110 a 118, da 27 a 37, da 41 a 45, da 49b a 59, da 63 a 73a, da 77 a 85, da 89 a 91, da 95 a 97, da 101 a 103, da 107 a 109, da 113 a 119, sn, ip, da 1 a 25a, da 2 a 2a, da 2c a 12, da 20 a 24 c, 94, sn, 2b, 3a, sn, ip.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.