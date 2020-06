In seguito ad un danno alla tubazione idrica si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in data odierna dalle 8.00 alle 18.00 nelle seguenti vie del Comune di Genova: via Muratori – tratto via Cornigliano, via Bertolotti, via De Cavero, via Minghetti, vico Gattorno, via Cap D’Istria e nelle zone limitrofe.

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto in serata.

A comunicarlo Iren Acqua.