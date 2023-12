Incontri speciali a Recco, Città affacciata sulla Riviera Ligure di Levante

Incontri speciali a Recco, Città affacciata sulla Riviera di Levante e nota come Capitale gastronomica, ultimi appuntamenti 15 e 16 dicembre

Organizzati dal Consorzio della focaccia di Recco da qualche tempo a questa parte, stanno riscuotendo sempre più interesse e curiosità dei media e dei comunicatori moderni, per la particolarità dei contenuti e l’attenzione nei confronti della Focaccia di Recco IGP, ormai un’icona nazionale nel suo settore, e per l’intensità del programma che non si limita al prodotto ma che vuole farne conoscere storia e tradizione respirando l’aria del suo territorio. CONOSCERE LA ZONA D’ORIGINE Tour nella patria della Focaccia di Recco I.G.P., da Recco a Camogli passando per Sori e raccontando Avegno con visite a luoghi che cambiano a seconda della stagione. CONOSCERE I PROTAGONISTI Visitare e conoscere i produttori che hanno reso famoso il prodotto. LA FOCACCIA DI RECCO I.G.P. Cooking show con spiegazione di “segreti” ed aneddoti della focaccia più buona del mondo.

A rotazione nel corso dell’anno, a seconda delle situazioni vengono coinvolte le varie attività consorziate creando una grande vetrina mediatica. CONOSCERE LE SPECIALITÀ DEL TERRITORIO Un “bacino gastronomico” in grado di offrire tante specialità, dal pesto ai pansoti, dai pandolci alle focacce “con e senza” cipolle, e tanto altro.

Si entra nei ristoranti, panifici e asporti, nelle cucine e nei laboratori, si cerca di carpirne segreti e malizie per poi poterle raccontare, si diventa amici, perchè ormai fra il mondo della Focaccia id Recco e quello della comunicazione c’è un rapporto strettissimo.

Per venerdì 15 dicembre l’appuntamento non poteva che essere in piazza Nicoloso davanti al grande albero di Natale addobbato a festa dove scatteranno spontanee molteplici foto. Da lì, dopo una breve passeggiata sul lungomare tappa alle ore 17,45 dal Panificio Moltedo GB. Qui gli ospiti assisteranno alla preparazione della Focaccia di Recco nel metodo antico (senza teglia). Con l’occasione, a Gio Batta Moltedo, iconico proprietario, la presidente del Consorzio Maura Macchiavello consegnerà una targa speciale per i 50 anni dell’attività di via B. Assereto. Degustazione e brindisi.

Ore 19,45 Ristorante Da Ö Vittorio (Locale storico d’Italia). PROIEZIONE della storia di Recco dalla devastazione dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale fino ai successi attuali. PRESENTAZIONE Consorzio della Focaccia di Recco. Storia e leggende fino all’IGP della Focaccia di Recco. Anteprima della chiusura di fine anno e risultati ottenuti. Master class dedicata alla Focaccia di Recco col formaggio IGP. Show cooking “Pesto al mortaio”. Cena tipica ligure a tavola.

Sabato 16 dicembre 2023. Ore 10,00 transfer con bus navetta da Recco a Camogli. Visita del borgo e tappa dalla Focacceria Revello, sul lungomare. Ore 12,00 Partenza con bus navetta da Camogli e ritorno a Recco. Ore 12,20 Ristorante ALFREDO Show cooking e storia dei “Pansoti” e “salsa noci”, note curiose su queste specialità “leggendarie” oggi bandiere della gastronomia ligure. Ore 13,00 Pranzo tipico ligure – Ore 15,30 circa termine incontro.