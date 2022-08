Incidente sulla A26, camion ribaltato: traffico deviato

Problemi questa mattina sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce dove un camion si è ribaltato poco dopo Ovada e il bivio dell’A26 con la diramazione A7 Milano-Genova.

L’incidente è avvenuto per le 8.30: da subito il traffico è stato bloccato in attesa che il mezzo pesante venisse rimosso per liberare una corsia.

Sul posto presenti la polizia, i vigili del fuoco e gli operatori del 118, arrivati per soccorrere l’autista che è rimasto ferito a un braccio ma non in modo grave.

E’ attiva una deviazione su Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova provenendo da Genova Voltri.

Il traffico in temporale sulla rete autostradale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time