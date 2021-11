E’ stato risolto nel tardo pomeriggio di oggi, sull’autostrada A10 Genova-Savona, l’incidente tra due Tir in un cambio di carreggiata per un cantiere tra Savona e Albisola in direzione Genova.

In serata sul luogo dell’evento si sono registrati circa 9 chilometri di coda in direzione Savona e 3 chilometri di coda in direzione Genova.

Ai soli veicoli leggeri diretti verso Savona, i responsabili dell’autostrada consigliano di uscire a Varazze e percorrere la S.S.1 “Aurelia” per raggiungere Savona.