Incidente a Lagoscuro, pick-up si ribalta su un lato

Nella tarda mattinata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta in località Lagoscuro nel comune di Vezzano Ligure per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di indagine due auto si sono scontrate ad un incrocio di via Venezia, nella zona industriale vicino a Ceparana.

L’urto ha fatto si che una delle due, un pick-up, si ribaltasse su un fianco, incastrando al proprio interno il guidatore, un 50enne.

Per estrarlo dal veicolo i soccorritori hanno dovuto lavorare per alcuni minuti.

Alla guida dell’altra autovettura vi era una ragazza di circa 30 anni che è però riuscita ad uscire autonomamente dalla propria utilitaria.

Sul posto anche personale del 118 e i Carabinieri.