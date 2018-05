Questo pomeriggio la squadra dei gvigili del fuoco di Chiavari si è recata a Carasco, in località San Lorenzo, via Gazzo, per l’incendio di rifiuti ingombranti abbandonati in zona non idonea.

Oltre all’inquinamento dovuto alla discarica, vi era anche il rischio di propagazione delle fiamme alla limitrofa vegetazione, soprattutto nel periodo estivo dove le altre temperature e la siccità favoriscono l’estensione dell’incendio.