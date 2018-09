Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiasella per l’incendio di un negozio che vende hamburger. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento da parte del NIAT, Nucleo Investigativo antincendi o territoriale.

Per la sicurezza sono stati fatti chiudere i 2 negozi limitrofi. Non si registrano feriti, nè intossicati.

Le operazioni di minuto spegnimento sono ancora in corso.

Sul posto oltre che la squadra il carro aria respirabile.