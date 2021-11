Inaugurata l’Rsa Anni Azzurri a Genova Sestri Ponente. Taglio del nastro per una nuova RSA in via Angelo Siffredi 81.

Inaugurata l’Rsa Anni Azzurri

E’ la nona Residenza del Gruppo Kos in Liguria e conferma l’impegno a portare un’assistenza specialistica e qualificata all’interno della rete del territorio regionale

La struttura, che fa parte della rete nazionale di RSA Anni Azzurri del Gruppo Kos, è dotata di 110 posti letto, ed è dedicata all’assistenza di soggetti con differenti livelli di autosufficienza.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione delle autorità del territorio.

Giuseppe Vailati Venturi, Amministratore Delegato del Gruppo Kos, dice:

“Questa nuova RSA rafforza la nostra presenza in Liguria una Regione a cui siamo profondamente legati fin dalla nascita del Gruppo e in cui abbiamo già messo a disposizione del territorio altre 8 strutture RSA e 6 comunità di riabilitazione psichiatrica.

A Chiavari, infatti, abbiamo acquisito nel 2003 la prima residenza Anni Azzurri e proprio alla Liguria era particolarmente affezionato uno dei fondatori di KOS, il prof. Piero Micossi, medico e manager”.

Enrico Brizioli, Amministratore Delegato della società Kos Care del Gruppo Kos, afferma:

“Le nostre strutture guardano al modello delle RSA del futuro e sono rivolte a soggetti con complessità cliniche o cognitivo comportamentali particolarmente significative per le quali un’assistenza a domicilio diventerebbe complessa e articolata.

Come Gruppo KOS, d’altronde, siamo costantemente impegnati ad investire le nostre competenze scientifiche, assistenziali e organizzative nello sviluppo di un modello di servizio che offra alle persone fragili le migliori opportunità di recupero delle proprie autonomie e della qualità della vita”.

La RSA Anni Azzurri di Sestri Ponente

“La struttura – dice la direttrice della RSA, Michela Mosto – è suddivisa in 5 nuclei distribuiti in altrettanti piani in cui si trovano la palestra funzionale e le strumentazioni per i vari percorsi di recupero e riabilitazione che rappresentano uno dei capisaldi della nostra attività.

Inoltre, codice colore in ogni piano, clima familiare, locali che ricreano la parrucchieria o il centro per le manicure”.

“In Liguria – dice Stefano Faraldi, responsabile regionale Liguria per il Gruppo KOS – abbiamo complessivamente 9 RSA, nelle località di Sanremo, Carasco, Chiavari, Favale di Malvaro, Ne, Riva Ligure, Rapallo, Rivarolo e, appunto, questa di Sestri Ponente.

Mi piace sempre pensare alle nostre Residenze come a delle “case” in cui è doveroso ricordare che gli anziani che ospitiamo non sono solo persone, ma sono soprattutto i nostri cari.

E’ per questo, infatti, che cerchiamo di affermarci nel territorio dando spazio alla creazione di Strutture come questa:

per dare un aiuto alle famiglie sollevandole da carichi fisici diventati troppo importanti, e lasciando così spazio alla sfera familiare e affettiva che deve sempre avere la priorità per loro e per i nonni che affidano alle nostre cure.”

Il Gruppo Kos

KOS, di cui fa parte anche la Residenza Anni Azzurri “Sestri Ponente”, è un primario gruppo sanitario operante nell’assistenza socio-sanitaria e nella cronicità residenziale, nella riabilitazione, nella psichiatria e nella medicina per acuti.

Il Gruppo KOS è presente con le sue strutture in 11 regioni italiane e 2 stati esteri, per un totale di oltre 13.000 posti letto.

Kos gestisce 93 strutture in Italia e 47 in Germania. In Italia sono quasi 9.000 i posti letto gestiti in 58 residenze per anziani, 16 centri di riabilitazione, 13 comunità terapeutiche psichiatriche, 7 cliniche psichiatriche e 2 ospedali.

E’ inoltre attivo con 15 centri ambulatoriali di riabilitazione e diagnostica e, in India, con 14 centri di diagnostica e radioterapia.

Sono circa 13.300 i collaboratori di cui oltre 8.600 in Italia, 7.100 dei quali sono dipendenti del gruppo.

Attraverso la società KOS Care, con i marchi Santo Stefano Riabilitazione, Neomesia e Anni Azzurri, gestisce in Italia centri di riabilitazione funzionale, cliniche psichiatriche, centri ambulatoriali di riabilitazione, assistenza residenziale e sanitaria delle persone anziane autosufficienti e non, delle persone con disabilità, anche psichiatriche.