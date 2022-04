Inaugurata al Gabbiano di Savona la nuova Autoemoteca dell’Avis

E’ stata inaugurata oggi a Savona, presso il Centro Commerciale Il Gabbiano del circuito Coop Liguria, la nuova Autoemoteca dell’Avis. Sono intervenuti anche il sindaco di Savona, Marco Russo, e il consigliere regionale Brunello Brunetto.

La nuova Unità mobile è stata acquistata dall’Avis Regionale Liguria, con il contributo dell’Admo in collaborazione con l’Avis Provinciale di Savona. Verrà utilizzata come punto di prelievo mobile su tutto il territorio savonese e in quelli limitrofi. Potrà anche essere usata come centro medico per visite specialistiche e raccolte mirate negli istituti scolastici.

L’Avis Provinciale Savona raccoglie circa 8000/9000 sacche all’anno presso le Unità di Raccolta, nel 2021 sono state complessivamente 10100 e le giornate di apertura in Sede 560. E’ presente sul territorio della provincia con le Sedi fisse (26 Unità di Raccolta) dislocate sia in riviera che in Val Bormida e anche sul territorio provinciale di Imperia dove è operativa un’organizzazione capillare su alcuni Comuni senza avere sedi fisse.

“ Sono felice che dopo tanti anni siamo riusciti ad avere un’altra Unità Mobile con la collaborazione dell’Avis Regionale Liguria – commenta Daniele Fui , Presidente Avis Savona – In totale sono 3 le autoemoteche nuove su tutto il territorio della Liguria. In questo modo potremmo arrivare ad essere ancora più presenti e capillari su tutto il territorio e mantenere gli obiettivi di l’autosufficienza regionale affinché si possa, anche come Regionale Liguria, contribuire positivamente al fabbisogno nazionale che è risultato pesantemente compromesso da questi due anni di pandemia”.

Tutti possono donare il sangue purché in buona salute e in età compresa tra i 18 e i 65 anni.

“ Il ruolo svolto da Avis Savona si conferma fondamentale per tutto il territorio savonese e altri limitrofi – sottolinea Matteo Gallieri, direttore del Centro Commerciale Il Gabbiano -. D’altra parte, dopo questi anni di pandemia, vogliamo continuare a dare il più possibile alle associazioni della provincia la possibilità di promuovere e rilanciare servizi indispensabili. Questa nuova Autoemoteca rappresenta un esempio di una sinergia concreta tra soggetti diversi che permette di far conoscere ai cittadini nuove opportunità e servizi”.