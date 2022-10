In arrivo “Musicanti con la pianola”. Pivio e Aldo De Scalzi al centro del nuovo documentario. Il primo ciak a Genova.

In arrivo “Musicanti con la pianola” che racconta il mondo delle colonne sonore.

Un mondo visto attraverso l’esperienza dei due musicisti genovesi.

Pivio e Aldo De Scalzi saranno al centro di nuovo documentario dal titolo provvisorio “Musicanti con la pianola”, diretto da Matteo Malatesta e prodotto da Creuza Srl.

Il primo ciak è stato battuto giovedì 20 ottobre nella zona del porto genovese, proprio accanto alla Lanterna. Il film – che sarà girato tra Genova, Torino e Roma – racconterà il mondo delle colonne sonore attraverso l’esperienza dei due musicisti, affiancati per l’occasione da un cast d’eccezione.

Tra gli ospiti coinvolti sul set ci saranno registi e attori come Ferzan Ozpetek, Alessandro D’Alatri, Enzo Montelenone, i Manetti Bros, Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea.

Vera protagonista sarà comunque la musica, con la testimonianza di alcuni tra i collaboratori più stretti del duo, da Luca Cresta e Claudio Pacini al neo senatore Luca Pirondini, e quella di molti affermati compositori, come Pasquale Catalano, Alessandro Molinari e Giuliano Taviani.

Tutti soci e attivisti di ACMF, l’Associazione fondata nel 2017 con la presidenza onoraria di Ennio Morricone, per la tutela e il diritto della musica per film e della musica applicata.

Matteo Malatesta, dopo varie esperienze come videomaker in alcune radio e televisioni private genovesi, comincia nel 2015 a collaborare con alcuni artisti e musicisti dirigendo e realizzando il dvd “Semiramis – Frazz Live”, i videoclip “Paolo Siani – Three Things”, “Alessandro Siani and Leeroy Thornhill – Black Angel’s Claws Remix” e “Pivio – Mask”.

È sua la regia del documentario “Nothin’ at all”, dedicato al ritorno di Pivio sul palco come cantante dopo 35 anni di assenza. Il film è stato presentato al SeeYouSound 7 International Music Film Festival nel 2021 e premiato a Logcinema Music Film Festival di Los Angeles nello stesso anno.

http://www.pivioealdodescalzi.com