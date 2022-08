Imperiese, Riolfo: assegnati fondi per contrastare truffe agli anziani. Ignobili reati

“Gli 80mila euro destinati dal ministero dell’Interno alla Liguria per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani sono un ulteriore passo in avanti per opporsi a questi ignobili reati che colpiscono le vittime in particolare nel territorio dell’Imperiese, dove gran parte della popolazione ultra 70enne vive da sola.

A Imperia andranno 16.010 euro. Grazie alla lega il Comune avrà quindi più fondi per aumentare il numero di pattuglie di Polizia locale e la prevenzione contro le truffe agli anziani.

Si tratta di fondi che si sono resi disponibili per il nostro territorio grazie al proficuo lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni, anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri dei beni appartenenti alle organizzazioni criminali”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.