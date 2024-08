Imperia, cliente aggredisce tassista per tariffa ritenuta troppo alta

Un episodio di violenza si è verificato a Imperia, dove un tassista è stato aggredito da un cliente insoddisfatto della tariffa minima notturna di 10 euro. L’incidente è avvenuto alcuni giorni fa in piazza Dante, nel posteggio riservato ai taxi, ma la notizia è emersa solo recentemente.

Secondo il racconto del tassista, il diverbio è scoppiato prima ancora dell’inizio della corsa. Il cliente, un cittadino imperiese, si è infuriato per il costo della tariffa e, senza che il servizio venisse prestato, è passato dalle parole ai fatti. Prima ha colpito il tassista con una stampella e poi lo ha aggredito con pugni, facendolo cadere a terra.

Fortunatamente, alcuni agenti della polizia stradale, presenti in piazza Dante, sono intervenuti tempestivamente in aiuto del tassista, e hanno allertato una volante della questura per ulteriori accertamenti. Nonostante l’aggressione, il tassista ha scelto di non sporgere denuncia, preferendo lasciarsi alle spalle il brutto episodio.