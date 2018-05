Domenica 13 maggio, in occasione del XII Srpint di Lerici Memorial Gianluca Paganini, si svolgerà il XVI Campionato italiano vigili del fuoco di Triathlon.

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia, in collaborazione con l’Ufficio delle Attività Sportive del Dipartimento del C.N.VV.F. diretto dal professor Fabrizio Santangelo, ha organizzato la partecipazione all’evento, che rientra nelle numerose competizioni nazionali alle quali partecipano atleti appartenenti al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

L’ing. Calogero Daidone, comandante provinciale del Comando VV.F. di La Spezia, ha seguito personalmente le fasi dell’organizzazione affidate al suo staff, composto da personale VV.F., che ha curato tutti gli aspetti logistici, organizzativi e materiali richiesti da una così importante manifestazione.

54 atleti VV.F., tra i quali due donne, provenienti da circa 20 comandi di tutta Italia, parteciperanno alla competizione che prenderà il via alle 14.00: 750 metri da percorrere a nuoto partendo dalla Venere Azzurra per arrivare alla rotonda Vassallo; usciti dall’acqua, gli atleti saliranno sulle loro biciclette per affrontare un percorso di 20 chilometri che li vedrà passare per due volte da San Terenzo, le 4 strade, Solaro, Bellavista per arrivare ancora alla rotonda dove, lasciate le biciclette, inizieranno la corsa a piedi di5 chilometri per i quali dovranno raggiungere San Terenzo e rientrare a Lerici con arrivo in Piazza Garibaldi.

Alcuni atleti Vigili del Fuoco partecipanti alla competizione, divisi in due squadre, Grisù 1 e Grisù 2, ognuna composta da tre componenti, parteciperanno alla gara di staffetta.