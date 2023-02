Il viaggio di Orietta Bosch. La scrittrice racconta il suo libro “L’anima nel vecchio baule”, nella vetrina di Casa Sanremo il 7 febbraio.

Il viaggio di Orietta Bosch, i dettagli.

Un libro ricco di segreti, mistero e fantasia. Tutto da scoprire, così come una scoperta è quella che Orietta fa prima di scriverlo: un baule da sposa con delle iniziali. Da qui inizia il viaggio di ricerca che dall’Istria la porterà in tanti luoghi alla ricerca della verità.

Una vicenda intensa, costruita attraverso la fantasia dell’autrice. La storia, i racconti veri e l’interpretazione dei disegni, rimasti segreti fino ad oggi.

Ci sono persone nate per una determinata professione e per un ruolo specifico in questa vita. Per quanto riguarda Orietta Bosch doveva essere un’infermiera: empatia e altruismo sono la base. Coraggio e fermezza altri talenti. Dopo la pensione, nella sua seconda adolescenza, ha aperto il cuore alla sua passione e, la scrittura, è adesso la sua vocazione. Diversi libri in pochi anni diventano rapidamente un successo e l’ultimo, L’anima nel vecchio baule, viene selezionato – poco dopo la sua uscita – per la vetrina letteraria di Casa Sanremo.

Un concentrato di dolcezza e disponibilità per la scrittrice della vita vera… per comprendere meglio abbiamo raggiunto Orietta per una intervista qui su Liguria Notizie. Con la sua agenzia di promozione, SBS Comunicazione (http://www.sbscomunicazione.it), sarà disponibile per un firmacopie martedì 7 febbraio dalle 10, in via Roma 91, presso la libreria Ubik di Sanremo.

Breve sinossi del libro “L’anima nel vecchio baule”:

L’anima nel vecchio baule viene considerato un libro storico , secondo me è un romanzo che si intreccia nella storia di una terra: L’ Istria che all’epoca assieme alla Venezia Giulia faceva parte dell’impero austriaco, che poi diventò Italia, poi Yugoslavia, poi Croazia… oggi finalmente dal 1 gennaio 2023 questo territorio è Europa e non ci sono più confini, oggi finalmente siamo tutti uniti. I protagonisti del mio libro che hanno sofferto , lottato e sono morti per la pace e la libertà dei popoli, sicuramente esulteranno in paradiso.

Orietta Bosch racconta cosa l’ha spinta a scrivere il libro:

All’inizio ero solo curiosa di ricostruire le immagini sbiadite che conteneva, poi ho iniziato a capire che quelle immagini avevano qualcosa da dire, da trasmettere e quindi ho deciso che dovevo condividere questa sofferenza , per non dimenticare i valori e i principi per cui quella gente ha lottato ed è morta. Non di deve scordare il passato in quanto ci insegna il presente e ci prepara al futuro. Mai perdere i valori , altrimenti si rischia di perdere noi stessi.

Un piccolo estratto da “L’anima nel vecchio baule”:

“Mi auguro che non ci sia più odio tra fratelli, mai più nessuna guerra fratricida, tutti dobbiamo imparare a rispettarci e vivere in pace, per nessun motivo mai dovremmo metterci uno contro l’altro nell’interesse di pochi. L’unità fa la forza ricordiamolo ma, l’uomo dimentica facilmente e oggi in Ucraina stiamo rivedendo un’altra guerra tra fratelli.”

Orietta commenta l’estratto:

“Questo è stato scritto da Silvana Ritossa, esule Fiumana, che ha curato la prefazione e la conclusione del mio romanzo. Dopo la seconda guerra mondiale, lei ha vissuto di persona quel dramma e io come lei spero non accada mai più.”

Dove trovare il libro:

https://www.ctleditorelivorno.it/product-page/l-anima-nel-vecchio-baule

Orietta sui social: I LIBRI di Orietta Bosch

Giorgia Cadenasso