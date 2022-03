Il St. Patrick’s Day Beer an Food Festival a Nervi, ecco il programma

A Nervi dal 17 al 20 marzo 2022

E’ tutto pronto a Genova Nervi per il Beer and Food Festival per le giornate del St. Patrick’s Day di Genova Nervi.

Nella centrale piazza Duca degli Abruzzi a Genova Nervi, in un coloratissimo villaggio, da mercoledì 17 a domenica 20 Marzo 2022, l’Associazione Italiana Cuochi Itineranti, con il Civ Genova Nervi Mare porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei valori della cultura gastronomica italiana.

Per 4 giorni si potrà provare il “cibo da strada” con operatori selezionati e rappresentanti della qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane.

All’interno del “villaggio” si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne, la patata twister e i dolci tipici di carnevale come dessert.

Ma anche il meglio del cibo da strada: gli hamburger di fassone, il thai food, le pannocchie alla brace, le olive ascolane e il fritto di mare.

Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef”, selezionati dagli organizzatori, che saranno presenti con i loro caratteristici stand e con materie prime di comprovata provenienza. Il tutto annaffiato da birra artigianale italiana e belga.

Accanto allo street food numerose iniziative d’intrattenimento organizzate per il coinvolgimento del pubblico grazie a professionisti del settore. L’intrattenimento è dedicato ai grandi e ai più piccoli con un allietamento musicale serale.

Si tratta di quattro giornate dedicate alle più particolari prelibatezze negli stand presenti allo street food.

Quella dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti è infatti una soluzione che, nel ribadire i valori della cultura gastronomica locale, nazionale e internazionale, è in grado di coinvolgere i bambini, ma anche gli adulti con una proposta di intrattenimento a 360 gradi.

Il programma

Giovedì 17 e venerdì 18 Boomerang Band Music Live ore 21

Sabato 19 special guest Franco Branco Dj, ore 21

Domenica 20 intrattenimento per bambini a cura di “Senza Pensieri eventi”, ore 16.

Tutto il programma aggiornato è pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti e naturalmente su quella del Civ Nervi Mare.

Insomma, lo street food, l’animazione per i bambini, l’allietamento musicale in piazza: gli ingredienti ci sono tutti per un St. Patrick Day davvero imperdibile.