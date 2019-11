Il savonese Mauro Righello nuovo vice capogruppo del Pd in Regione Liguria

Ieri il savonese Mauro Righello è stato nominato nuovo vice presidente del gruppo Pd in consiglio regionale.

Prenderà il posto dello spezzino Juri Michelucci, passato con Italia Viva di Renzi.

Righello, in passato sindaco di Millesimo per due mandati, è entrato in consiglio regionale nel luglio scorso dopo l’elezione dell’ex consigliere Luigi De Vincenzi a sindaco di Pietra Ligure.

“Ringrazio – ha dichiarato su fb Righello – i colleghi, con cui collaboro con grande efficacia e sintonia, per avermi eletto vice presidente del gruppo consiliare del PD in Regione Liguria. Grazie per la fiducia. Come sempre cercherò di metterci il massimo impegno”.