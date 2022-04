Il “Sanremo Leggenda” regala felicità a Davide Craviotto

Successo in Gruppo, Classe e nell’R Italian Trophy per il genovese

Tanta felicità e soddisfazione per Davide Craviotto al termine del 14° Rallye Sanremo Leggenda, dove il pilota genovese ha corso in coppia con Fabrizio Piccinini ed al volante della per lui inedita Renault Clio Rally5 messagli a disposizione dalla Gima AutoSport. Tutto da incorniciare il suo bottino finale: quindicesimo assoluto con successo in Gruppo e Classe oltre che nel 3° Raggruppamento dell’R Italian Trophy e punti pesanti anche per la Michelin Zone Rally Cup.

“Avendo visto la nuova vettura solo due sere prima della gara – osserva il portacolori della Scuderia dei Fiori – abbiamo fatto tesoro dei tre giri dello shakedown, dove, pur sapendo che c’era da imparare, abbiamo segnato scratch in linea con quelli dei partecipanti al CIAR Junior. In gara, abbiamo subito preso 12″ da Della Maddalena ma ci siamo ripresi egregiamente nelle due speciali successive: iniziavamo a capire la vettura. Le incertezze meteo del secondo giro ci hanno consigliato prudenza e due gomme di scorta… Saltata la prima ps, nella seconda abbiamo rifilato altri 23″ a Della Maddalena più altri 3″ nell’ultima: direi che il debutto al volante di questa nuova, interessante e divertente vettura migliore non poteva essere“.