Il Procuratore Pelosi in visita alla Capitaneria di Porto di Savona

Oggi, 27 luglio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, Dott. Ubaldo Pelosi, ha visitato la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona insieme al Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Elisa Milocco.

Accolti dal Comandante del Porto, Capitano di Vascello Francesco Cimmino, i Procuratori, dopo aver ha visitato i locali della Capitaneria di porto ed in particolare il locale centro V.T.S., hanno espresso vivo interesse per le articolate attività che, in particolare durante la stagione estiva, impegnano i militari della Guardia Costiera nel costante impegno teso a preservare l’ambiente, la filiera ittica, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare sempre al servizio dei cittadini e dei marittimi.

L’incontro è proseguito con un sopralluogo, a bordo dei mezzi navali del Corpo, presso le realtà portuali di Savona e Vado Ligure dove sono state illustrate le attività di Polizia Giudiziaria condotte dalla Guardia Costiera nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, relative, ad esempio, all’accertamento di illeciti a danno del demanio marittimo e a tutela dell’ambiente marino.

Terminate le attività, il Dott. Pelosi e Dott.ssa Milocco, hanno rivolto al personale tutto un ringraziamento e un sincero compiacimento per le importanti e concrete attività svolte, nonostante i limiti occorsi a seguito della pandemia in atto, negli ambiti di competenza territoriale del Tribunale di Savona.