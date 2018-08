Il Ponte Morandi colpito da un fulmine?

Proseguono l’attività dei soccorritori tra le macerie del ponte crollato. Sono stati trovti diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone morte all’interno, ma i mezzi coinvolti sarebbero decine. Alcune auto sono incastrate e schiacciate tra le macerie dello stesso ponte mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polvecera.

C’è chi da casa tra le 11.36 e le 11.37 ha assistito al crollo del ponte e ha visto poco prima come “una luce gialla, un bagliore” come se lo stesso ponte fosse stato colpito da un fulmine, poi del “fumo scendere, ma c’era la pioggia e non si vedeva bene, poi il crollo”

In via precauzionale sono state sgomberate alcune palazzine più vicine alla parta di ponte che non è crollata.