Il pesciolino d’oro, spettacolo per bambini alla Sala Diana – Teatro Garage a Genova

Domenica 2 ottobre alle 17.00 IL PESCIOLINO D’ORO apre la rassegna ti racconto una fiaba inserita nella stagione teatrale del Teatro Garage alla Sala Diana con Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini

La storia prende spunto dall’antica fiaba russa di Aleksandr Pushkin, proponendo una narrazione teatrale poetica e musicale, dedicata ai più piccini, ma non solo, liberamente reinterpretata e ulteriormente sviluppata con un finale a sorpresa.

Un vecchio pescatore un giorno pesca in mare un pesciolino d’oro, che in cambio della libertà promette di esaudire tutto ciò che il pescatore vorrà. Ma il vecchio, una volta tornato a casa, viene assalito dalla moglie che, sempre più avida, alla fine perde tutto perché “chi troppo vuole nulla stringe”.

Il nuovo finale che la Compagnia Liberitutti propone parte da un interrogativo: il vecchio pescatore sapeva che cosa desiderava veramente per la sua vita? Sapeva cosa lo avrebbe reso felice? Era connesso profondamente con la sua mission, come si direbbe oggi, oppure subiva solamente e agiva solo per accontentare la moglie? Da qui una riflessione che è per i più piccoli, ma si rivolge anche agli adulti, sulla consapevolezza dei nostri desideri più profondi. Il pescatore dovrà affrontare quindi una difficilissima prova: imparerà che solo abbandonandosi alla tempesta del mare e accettando tutto ciò che è stato, potrà salvarsi.

Prezzo unico € 8,00

info 010.51.14.47 la biglietteria alla Sala Diana apre dalle ore 16.00

Sala Diana

Via Paggi 43 b – 16143 Genova

Domenica 2 ottobre ore 17.00

IL PESCIOLINO D’ORO

di Fiorella Colombo

con Fiorella Colombo, Giuseppe Pellegrini musiche originali dal vivo

scenografie a cura di Sandro Fracchiolla;

oggetti di scena a cura di Fiammetta Bellati, Ombretta Dogliotti, Enrico Torielli