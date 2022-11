Il pesce ligure protagonista al Mercato di Piacenza, oggi il Mercato Coperto ha dedicato i propri “pranzi contadini” a due prodotti nostrani

Il pesce ligure protagonista al Mercato di Piacenza: il pesce fresco dei pescatori liguri della Cooperativa Mistral e l’olio extravergine di oliva dell’Azienda Agricola Petrarella.

In questo scenario, dunque, Coldiretti Impresa Pesca Liguria ha dato luogo, all’interno del suddetto Mercato Coperto di Campagna Amica della città emiliana, all’evento “Un mare di pesce fresco”. A partire dalle 11:00, i pescatori della Cooperativa Mistral hanno infatti dato vita a un interessante e largamente seguito e apprezzato laboratorio di sfilettatura del pesce, a cui ha fatto seguito un gustoso pranzo, chiaramente a base di pesce.

“Iniziative come questa – commentano Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Daniela Borriello, Responsabile di Coldiretti Impresa Pesca Liguria – sono fondamentali per portare la cultura della pesca oltre i confini regionali e collaborare in sinergia con i colleghi degli altri territori, che ringraziamo caldamente per l’ospitalità.

Oltre che utile da un punto di vista pratico, questo laboratorio ha rappresentato un modo concreto e interessante per avvicinare le persone al mondo della pesca e raccontare loro l’importanza di consumare pesce certificato, proveniente dal territorio italiano, insegnando altresì a coloro che hanno preso parte al laboratorio come pulirlo e prepararlo al meglio e nella maniera corretta, così da poter infine gustare il frutto del nostro amato mare in tutto il suo sapore”.