Il nuovo anno del Teatro Nazionale di Genova. Nel 2023 in arrivo tanti protagonisti della scena con un programma teatrale ricchissimo.

Il nuovo anno del Teatro Nazionale, tutti i dettagli.

L’anno nuovo porta sempre con sé speranze, curiosità e voglia di vivere nuove emozioni.

Tanti spettacoli da scoprire, tra classici visti da una nuova prospettiva e storie figlie del nostro tempo.

Si comincia con Così è (se vi pare), capolavoro pirandelliano interpretato da Eros Pagni per la regia di Luca De Fusco che ha già esaurito tutte le cinque recite previste al Teatro Eleonora Duse (11 – 15 gennaio).

Al Teatro Gustavo Modena (18 – 22 gennaio) Massimo Dapporto e Antonello Fassari sono i protagonisti di Il delitto di via dell’Orsina, l’esilarante commedia degli equivoci di Eugène Labiche; mentre sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa Daniele Russo veste i panni di un Don Giovanni sovversivo e contemporaneo nel testo di Patrick Marber Don Juan in Soho (19 – 22 gennaio).

Alla Sala Mercato (24 – 29 gennaio) la prima nazionale di Kakuma – Fishing in the Desert, la nostra nuova produzione scritta e diretta da Laura Sicignano, dopo un’esperienza vissuta in un campo profughi dell’Africa orientale.

In arrivo tanti grandi nomi della scena come il visionario regista Alessandro Serra che dopo il successo mondiale di Macbettu si confronta con La tempesta (25 – 29 gennaio Teatro Ivo Chiesa); Andrea Jonasson che torna a Genova con Spettri di Henrik Ibsen (1 – 5 febbraio Teatro Ivo Chiesa);

Ugo Dighero e Paolo Fresu, mattatori di Tango Macondo, il nuovo spettacolo di Giorgio Gallione (8 – 12 febbraio Teatro Gustavo Modena) che firma anche la regia di La mia vita raccontata male, in cui è protagonista Claudio Bisio (15 – 22 febbraio Teatro Ivo Chiesa).

E poi Stefano Massini, primo drammaturgo italiano a vincere un Tony Award (l’Oscar del teatro) in scena con Storie (3 – 5 marzo Teatro Eleonora Duse), Fabrizio Gifuni che in Con il vostro irridente silenzio porta in scena le lettere e il memoriale di Aldo Moro (13 – 15 aprile Teatro Gustavo Modena), Emma Dante tra lirismo e tradizione con il suo Pupo di zucchero (26 – 28 aprile Teatro Ivo Chiesa).

Da non perdere la messa in scena dell’Orestea (Agamennone e Coefore / Eumenidi) di Eschilo (14 – 26 marzo Teatro Ivo Chiesa) in cui Davide Livermore dirige un cast straordinario dove spiccano Laura Marinoni, Giuseppe Sartori, Anna Della Rosa, Sax Nicosia e Linda Gennari.