Il Meteo in Liguria a Pasqua e Pasquetta

Si avvicina il lungo weekend di Pasqua, ma che tempo farà in Liguria?

In sintesi la vigilia di Pasqua, sabato 20 aprile, sarà una bella giornata, giornata che si manterrà con cielo abbastanza limpido nella giornata di Pasqua e meno bello nel giorno di Pasquetta.

Le temperature saranno decisamente primaverili con punte di 24° ed oltre.

Unico neo, sarà il giorno di Pasquetta, la giornata delle classiche gita fuori porta. Dal pomeriggio, infatti, arriveranno le nubi con cielo coperto e qualche isolata pioggia durante la tarda serata.

Ed ecco la situazione meteo dei prossimi giorni secondo il Centro previsionale Arpal

Oggi, venerdì 19 aprile:

Giornata all’insegna del tempo soleggiato e secco con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Si prevedono isolate formazioni nuvolose anche a carattere cumuliforme sui rilievi nel corso del pomeriggio.

Umidità: su valori bassi.

Venti: settentrionali fino a moderati con locali raffiche a Ponente e sui rilievi di Levante in attenuazione; prevalenti brezze costiere sul Centro-Levante.

Mare: poco mosso a Levante, tra poco mosso e mosso su savonese, su imperiese mosso, solo localmente molto mosso nel primo pomeriggio.

Domani, sabato 20 aprile:

Sulla nostra regione si mantiene tempo soleggiato con qualche velatura in mattinata per il passaggio di sottili nubi medio-alte. Nel corso del pomeriggio formazione di locali addensamenti sui rilievi, più consistenti in serata.

Umidità: su valori medio-bassi.

Venti: da Nord, Nord-Est tra deboli e moderati con raffiche intorno ai 40-50 km/h in particolare sulle coste del Ponente; prevalente regime di brezza sul Centro-Levante.

Mare: poco mosso sul Centro-Levante, fino a mosso a Ponente, localmente molto mosso su imperiese in mattinata.

Domenica di Pasqua, 21 aprile:

Domenica di Pasqua in prevalenza soleggiata. disturbata da passaggi nuvolosi che nel pomeriggio potranno farsi più consistenti. Temperature quasi stazionarie o in debole rialzo e clima secco. Umidità: su valori medio-bassi.

Venti: da Nord, Nord-Est fino a moderati rafficati in temporanea attenuazione nelle ore centrali e in rinforzo in serata con raffiche intorno ai 50-60 km/h.

Mare: poco mosso sul Centro-Levante in aumento in serata, mosso a Ponente in aumento in serata fino a molto mosso su imperiese.

Lunedì 22 aprile (Pasquetta):

Per Pasquetta è invece atteso un cambiamento metereologico che poterà i suoi effetti maggiori a partire da martedì 23 aprile.

Dopo una prima parte di giornata prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio si registrerà un deciso aumento della nuvolosità che porterà in serata cielo coperto. Possibile anche qualche leggera pioggia sulla regione. temperature in lieve riduzione.

Da martedì deciso calo maggiormente avvertibile e probabilità alta di piogge sulla Liguria.