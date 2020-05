Il marito vuole farla finita ed aggredisce la moglie che cerca di fermarlo

La donna in stato di shock ha chiamato la Polizia che ha bloccato il marito

Venerdì scorso gli agenti del Commissariato di Genova San Fruttuoso sono intervenuti a Marassi in seguito alla richiesta di aiuto giunta al 112 da parte di una pensionata che nel tentativo di fermare il marito che minacciava il suicidio con un paio di forbici, aveva rischiato lei stessa di essere ferita.

Inoltre, il marito l’aveva minacciata.

Gli agenti, giunti sul posto, lo hanno subito disarmato, mettendolo in sicurezza, riuscendo così anche a calmare la moglie in stato di shock.

Dai racconti della donna è emerso che, ormai da molti anni, convive con il terrore per il marito indicato come violento e psicolabile, tanto da dormire vestita in previsione di una fuga nel caso in cui lui l’avesse aggredita.

Tuttavia, non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo.

Il marito è stato sottoposto a T.S.O. e nei suoi confronti verranno avviate le procedure del “codice rosso”.