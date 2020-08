Il genovese Al Vox pubblica il videoclip del suo ultimo singolo

Dopo l’uscita del singolo “Autodipendenza” all’inizio di luglio scorso affrontando tematiche sociali, il giovane cantautore genovese Al Vox pubblica anche il videoclip che è già disponibile su YouTube.

Protagonista assoluto del nuovo videoclip del singolo “Autodipendenza” è il cantautore genovese Alberto Lupia, in arte Al Vox. Nato nel 1992, alterna la sua vita a due grandi passioni: la musica e la psicologia. In questo nuovo progetto si vede il connubio tra le due, grazie alla direzione di Simone Putzu e Stefano Pulcini. L’ispirazione del brano e del videoclip nascono dalla sua concreta esperienza come educatore in alcuni centri sociali della città nei quali ha potuto immergersi in realtà critiche che hanno profondamente colpito il cantautore spingendolo a dare voce anche agli ultimi.

Girato e prodotto nello studio di “Plurale Video”, lo spettatore ha la possibilità di accedere ad un mondo intimo nel quale, lo stesso artista, si mette in gioco interpretando i tre ruoli protagonisti: lo psicoterapeuta, il paziente ed il cantante. Il testo si trasforma in un dialogo tra i personaggi che racchiudono le diverse sfaccettature della personalità di Al Vox ma, più in generale, di ogni individuo.

Nel racconto del videoclip a carattere cinematografico il paziente di questa seduta trova la sua salvezza nell’autoanalisi. La sua guarigione esplode in un canto liberatorio.

Come nei precedenti progetti di Al Vox, l’attenzione alle problematiche della società e all’espressione artistica come metodo di comunicazione sono i punti chiave del suo lavoro.

Il video di “Autodipendenza” è disponibile da ieri, 3 agosto 2020, come indicato nel calendario che appare in uno dei primi fotogrammi:

Una menzione speciale va a Giulia D’Antona, manager di Al Vox e imprenditrice titolare presso Helios Eventi. Per informazioni: https://www.facebook.com/helios.eventi/